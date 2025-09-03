Looking to provide feedback on how public lands and amenities in Sitka are used? Looking to improve your swimming skills or get involved in various community events? Kevin Knox, Rachel Fox, and Elle Campbell from Parks and Recreation join KCAW for the Morning Interview to speak on their upcoming fall programming.
