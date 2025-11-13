Venison meatballs from the 2016 Wild Foods Potluck (KCAW/Russell)

The Sitka Conservation Society’s hosts its annual Wild Foods Potluck on November 16 at Harrigan Centennial Hall. This year’s theme, “Public lands are___________,” encourages community members to share their connections to public lands. Caitlin Blaisdell and Katie Riley joined KCAW for the Morning Interview to discuss the event. Listen here: