As winter break is dawning on Sitka, Parks and Recreation has a wide variety of activities from swimming lessons to gymnastics to keep young ones entertained. Kevin Knox and Elle Campbell join KCAW for the Morning Interview to discuss more about winter break activities, upcoming community choir performances and registration, and applications opening for the commercial land use plan.
