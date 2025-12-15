Elle Campbell and Ben Hughey joined KCAW on the Morning Interview to discuss Sitka Cirque’s upcoming Cirque Noir event on Dec. 20 at 8 p.m. at the Sitka Cirque studio. The immersive adult dance party includes aerial performances, visual art, live music, DJ sets, and roving characters. Listen to their conversation here:
