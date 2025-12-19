Shoppers peruse the ANS Christmas Bazaar
Shoppers peruse the ANS Christmas Bazaar (courtesy of Brincefield)

The Alaska Native Sisterhood Christmas Bazaar returns to ANB Founders Hall for all gift-shopping needs (or even just a nice cup of hot chocolate!) Debe Brincefield joins KCAW for the Morning Interview to discuss what vendors attendees can expect at tomorrow’s event (12-20-25), as well as how any interested artists can sell their goods last minute as vendors.