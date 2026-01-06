Youth Advocates of Sitka offers various programs for youth aged 5-24, including residential care, individual and group therapy, and a transitional living program. Juliette Langley and Barbara Quinn joined KCAW for the Morning Interview to discuss four spring semester programs: ceramics on Mondays, Heart and Soul on Tuesdays, Adventure Club on Thursdays, and Fab Friday on Fridays. Listen here to learn more:
