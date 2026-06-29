Steve Bethune, wildlife management biologist from ADF&G, joins KCAW for the Morning Interview to share best practices regarding bear activity this year in Sitka. Bethune oversees bears, deer, mountain goats, moose, and more on Admiralty, Baranof, and Chichagof Islands. Listen to the conversation here:
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Valentines Day 2025 Giveaway – ended 2/14/25
Alaska Seaplanes Spring 2025 – ended 3/30/25
Alaska Airlines Spring 2025 – ended 4/5/25
Allen Marine Drawing June 2025 – ended 6/25/25
Alaska Seaplanes Fall 2025 – ends 10/19/25
Fall 2025 Raven Print Giveaways – ends 10/25/25