A brown bear on northern Baranof Island. (Steve Bethune/ADF&G)

Steve Bethune, wildlife management biologist from ADF&G, joins KCAW for the Morning Interview to share best practices regarding bear activity this year in Sitka. Bethune oversees bears, deer, mountain goats, moose, and more on Admiralty, Baranof, and Chichagof Islands. Listen to the conversation here: